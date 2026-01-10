Napoli interessata a un obiettivo di Inter e Juventus, ma c’è anche l’Everton

In vista del calciomercato di gennaio, il Napoli è chiamato a muoversi all’interno dei rigidi paletti imposti dal principio del “saldo zero”, una condizione che limita le operazioni in entrata e obbliga la dirigenza a ponderare con estrema attenzione ogni scelta. Tra gli obiettivi del Napoli ci potrebbe essere sia un centrocampista che un esterno.

In questo contesto si inserisce il profilo di Brooke Norton-Cuffy, nome che da tempo figura nella lista degli obiettivi di Giovanni Manna. Il giovane esterno ha le caratteristiche e le qualità che gli permetterebbe di inserirsi al meglio negli schemi di Antonio Conte e aggiungere esplosività alla manovra azzurra.

L’idea del Napoli è quella di ringiovanire e rinforzare le corsie laterali. Tuttavia, l’inglese si è messo in luce grazie a diverse prestazioni convincente, l’ultima proprio contro il Milan giovedì scorso, dove grazie a una sua sgroppata all’ultimo secondo i rossoblù hanno conquistato il rigore poi fallito da Stancu. Già in Italia il suo nome è stato accostato a squadre come Inter e Juventus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, anche la Premier League sta osservando con interesse il campionato italiano. In particolare, l’Everton, club di proprietà dei Friedkin, gli stessi che controllano la Roma, ha iniziato a monitorare diversi profili presenti in Serie A per rinforzare la propria rosa durante questa finestra di mercato. Un segnale chiaro di come il calcio italiano continui a essere un bacino appetibile anche per società inglesi.

La ricerca dei Toffees non sarebbe generica, ma mirata a un ruolo ben preciso. La squadra allenata da David Moyes è infatti alla caccia di un terzino o esterno destro e sta valutando attentamente due nomi: Emil Holm del Bologna e lo stesso Norton-Cuffy del Genoa. Un inserimento che rischia di complicare i piani del Napoli, chiamato ora a decidere se accelerare, attendere o virare su soluzioni alternative per non farsi trovare impreparato.