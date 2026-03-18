Napoli interessato a due calciatori della Premier League

Secondo una nuova indiscrezione rilanciata oggi dal quotidiano Il Mattino, il Napoli si starebbe interessando a due calciatori della Nazionale Italiana che negli ultimi anni hanno lasciato la Serie A per accasarsi in Premier: stiamo parlando di Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal giornale partenopeo, entrambi i giocatori sono al centro di valutazioni importanti che potrebbero influenzare le prossime trattative.

Per quanto riguarda Calafiori, il suo futuro in Premier League appare meno stabile di quanto si potesse immaginare. Nonostante l’Arsenal non abbia intenzione di cederlo facilmente, negli ultimi due anni qualcosa sembra non aver funzionato come previsto, complici anche diversi infortuni, aprendo spiragli a possibili cambiamenti.

Un fattore determinante è stato l’infortunio subito a gennaio, che ha limitato significativamente il suo impiego. Dopo il rientro, infatti, il difensore ha trovato pochissimo spazio, partendo titolare in campionato soltanto in un’occasione nella seconda parte della stagione.

Parallelamente, l’attenzione si concentra anche su Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 ex Milan e punto di riferimento della nazionale. Il suo profilo continua a suscitare interesse tra i top club, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua visione di gioco. Tuttavia, il Newcastle potrebbe richiedere una cifra molto onerosa per acquistarlo.

Tra le squadre interessate figura anche la Juventus, che segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Tonali rappresenta una possibile pedina chiave per il futuro del centrocampo, rendendolo uno dei protagonisti più attesi del prossimo mercato.