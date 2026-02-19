Napoli interessato a un vecchio obiettivo in difesa: arriva dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione che riguarda un possibile interessamento del Napoli per un obiettivo di mercato internazionale: gli scout azzurri starebbero infatti visionando il difensore del Bournemoth Marcos Senesi. Il centrale argentino, era stato accostato agli azzurri anche in passato e ora torna tra i nomi valutati per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione del club partenopeo, specialmente dopo gli investimenti estivi non così soddisfacenti in quel reparto, Beukema su tutti.

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Ekrem Konur (giornalista di CaughtOffisde) su X, la società azzurra starebbe monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione contrattuale del difensore. Il profilo piace per esperienza internazionale, leadership e continuità di rendimento, qualità ritenute utili per garantire maggiore solidità al reparto arretrato nella fase decisiva della stagione ormai imminente.

Il difensore argentino, classe 1997, ha maturato esperienza sia in Sudamerica sia in Europa, distinguendosi per capacità di impostazione e attenzione tattica. Queste caratteristiche lo rendono un profilo affidabile e già pronto, capace di inserirsi rapidamente in un contesto competitivo e ambizioso come quello partenopeo nel prossimo futuro calcistico immediato.

Tuttavia la concorrenza appare ampia e con diversi club inglesi pronti a inserirsi nella corsa al giocatore. Squadre di Premier League stanno osservando con interesse la situazione, valutando la possibilità di avviare contatti concreti qualora si aprisse davvero uno spiraglio per il trasferimento già nelle prossime settimane decisive cruciali.

Un fattore determinante potrebbe essere la scadenza del contratto, che consentirebbe a Senesi di liberarsi a parametro zero durante l’estate. Una prospettiva capace di rendere l’operazione particolarmente interessante sul piano economico e destinata ad accendere il mercato, che potrebbero cambiare gli equilibri difensivi europei.