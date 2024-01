Napoli interessato al danese Nelsson

Il Napoli starebbe guardando verso la Turchia per il mercato: il club avrebbe espresso interesse per il danese Nelsson

Il Napoli sembra interessato al difensore centrale danese Victor Nelsson del Galatasaray, secondo fonti turche citate da Tuttomercatoweb. Le trattative sarebbero in corso per una possibile cessione a titolo definitivo del giocatore, che è arrivato in Turchia dal Copenaghen nel 2021. Nelsson è un difensore giovane con esperienza internazionale e sembra essere nel radar del Napoli per rafforzare il reparto difensivo.

Si guarda verso la Turchia

Il Napoli è in cerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino il difensore danese Victor Nelsson. Il club azzurro ha avviato contatti con l’entourage del giocatore classe ’98, che è legato al Galatasaray da un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nelsson, un difensore di piede destro, è al centro dell’attenzione del Napoli mentre la squadra esplora diverse opzioni per rafforzare la retroguardia. La trattativa è in corso, e il Napoli sta valutando attentamente il profilo di Nelsson, considerando anche le difficoltà nella ricerca di un accordo con l’Udinese per Nehuen Perez.

Nelsson è stato oggetto di interesse da parte di club italiani come Atalanta, Fiorentina e Milan negli ultimi mesi.