Napoli, interesse concreto per Kaio Jorge: possibile affare da 20 milioni

Quello di Kaio Jorge è un nome di cui si sentirà spesso parlare in questa finestra estiva di calciomercato. Attaccante centrale del Santos, classe 2002, viene considerato in patria il futuro del calcio brasiliano, essendo già molto vicino al giro della nazionale.

Il giovane brasiliano comunque ha il contratto in scadenza nel 2022 ed a gennaio sarà acquistabile a parametro zero. Aspettare però fino alla finestra invernale di calciomercato potrebbe essere fatale. Ecco allora che i club interessati stanno iniziando a muoversi sulle sue tracce, al fine di anticipare la folta concorrenza.

In particolare, su Kaio Jorge vi sono parecchi club italiani. Su tutti, almeno secondo quanto riferito nelle ultime ore da Tuttosport, vi sono Juventus, Milan e Napoli. La squadra partenopea ha intensificato i contatti nel corso della scorsa settimana.

L’obiettivo azzurro è quello di comprare il giovane brasiliano per rimpiazzare l’eventuale partenza di Petagna. Non è escludere però che il centravanti del Santos possa essere acquistato e parcheggiato momentaneamente in prestito dal Napoli in qualche altro club, magari di Serie A.

Le cifre dell’affare dovrebbero assestarsi intorno ai 20 milioni: 10 milioni al Santos e 10 milioni come commissioni per i vari agenti. Un colpo che potrebbero rivelarsi formidabile, soprattutto nel medio lungo termine. Il Napoli ci pensa, ma la concorrenza è molta.