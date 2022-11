Napoli, interesse concreto per Samardzic: il club vuole chiudere

Lazar Samardzic è un giocatore classe 2002, centrocampista dell’Udinese e dell’Under 21 tedesca. Il calciatore sembrerebbe essere un elemento interessante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e pare che la società voglia chiudere sin da subito l’affare.

Il Napoli ha avviato i contatti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la sua situazione contrattuale e quello che potrebbe avvenire in futuro. Samardzic ha un contratto con l’Udinese fino al 2026 ma è chiaro che probabilmente la sua carriera continuerà altrove, magari in un grande club.

Scrive il quotidiano sportivo: “Gennaio è vicino, può essere il momento giusto per affondare il colpo ovviamente in prospettiva dell’estate 2023. L’Udinese non ha ancora fissato un prezzo ma Samardzic oggi vale circa 25 milioni e domani chissà”.

Attualmente il calciatore è considerato una delle giovani stelle del nostro campionato, per questo il Napoli è pronto a pizzare un’offerta. Non sarà una trattativa facile, anche perché il club friulano è famoso per le sue richieste molto alte.

Si legge ancora che il Napoli “non ama partecipare ad aste di sorta e per Samardzic a fine stagione ci sarà la fila e l’Udinese sa che non conviene tirare troppo la corda perché poi c’è il rischio che qualcosa vada storto. Inoltre, le due proprietà sono amiche e legate da rapporti di vecchia data al punto che non sono mancati gli affari in passato”.