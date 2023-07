Napoli, interesse in corso per Trevoh Chalobah?

Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico. Secondo alcuni quotidiano inglesi, come The Athletic, il club azzurro starebbe guardando proprio in Inghilterra, nello specifico Trevoh Chalobah.

In uscita dal Chelsea

Trevoh Chalobah ha giocato le ultime partite con la fascia da capitano nel Chelsea, pertanto in molti hanno pensato ad una permanenza del calciatore. Tuttavia, le sensazioni in Inghilterra sono ben diverse da come le immaginiamo e il suo futuro è incerto. Infatti, secondo i quotidiano inglesi, il difensore sarebbe sul mercato.

I blues, infatti, vorrebbero ricavare una buona somma proprio dalla sua partenza. Napoli e Inter sembrerebbero interessate al giocatore originario della Sierra Leone. Entrambi i club italiani starebbero valutando un colpo last-minute, qualora non riuscissero a chiudere per altri giocatori.

I dettagli

Trevoh Chalobah è un calciatore inglese nato il 5 luglio 1999 a Freetown, in Sierra Leone. È noto principalmente per il suo ruolo di centrocampista difensivo o centrale. È cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, uno dei club più prestigiosi del calcio inglese.

Durante la sua carriera, Trevoh Chalobah ha accumulato esperienza giocando in prestito in diverse squadre per ottenere maggiore minutaggio e sviluppare le sue capacità. Ha trascorso periodi in prestito al Ipswich Town, al Huddersfield Town e al Lorient (in Francia)