Napoli, interesse per Ahmedhodzic: il club lo segue dai tempi del Malmoe

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport riguardo ai difensori monitorati dal Napoli per il mercato di gennaio, tra le opzioni attuali figura nuovamente Anel Ahmedhodzic, un difensore bosniaco di 24 anni attualmente in forza allo Sheffield. Il Napoli lo segue fin dai tempi in cui giocava per il Malmo. Inoltre, è stato confermato ufficialmente il prestito di Zanoli alla Salernitana fino a giugno.

Caratteristiche di Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic è un difensore bosniaco nato il 26 marzo 1999 a Malmö, in Svezia. La sua carriera calcistica è iniziata nel settore giovanile del Malmo FF, dove ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni difensive di alto livello. Nel 2018 ha fatto il suo debutto con la prima squadra del Malmo in Allsvenskan, il massimo livello del calcio svedese.

Nel 2020, Ahmedhodzic ha attirato l’interesse di club stranieri, e nel gennaio 2021 si è trasferito allo Sheffield United, squadra della Premier League inglese, firmando un contratto di lunga durata. Il suo trasferimento è stato visto come una mossa importante nella sua giovane carriera.

Ahmedhodzic gioca principalmente come difensore centrale, ma è noto anche per la sua versatilità, essendo in grado di adattarsi a diverse posizioni difensive. Dotato di buona tecnica di difesa, è considerato uno dei talenti emergenti nel reparto difensivo e ha ricevuto attenzioni da parte di diversi club europei.