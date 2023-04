Napoli, interesse per Allen Obando: su di lui anche altri club

Il Napoli, nonostante la dura sconfitta contro il Milan, tiene gli occhi ben aperti e non si lascia scoraggiare per la vittoria dello scudetto. Inoltre, i vertici sono già al lavoro per i prossimi obiettivi di mercato. Nelle ultime ore, si è diffuso un altro nome che potrebbe approdare in azzurro: Allen Obando.

Tanta concorrenza per il 17enne

Allen Obando del Barcelona di Guayaquil, 17 anni il prossimo giugno, sta attirando l’interesse di molti club non solo italiani ma anche esteri. Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, in Italia ci sono stati diversi contatti tra Obando e club italiani, tra i quali Torino, Napoli e Fiorentina.

Non solo, l’ecuadoregno ha attirato a sé numerosi club esteri come il City Group – Manchester City, Girona, Palermo con una proposta da 2 milioni. In ogni caso, si dovrà attendere la rassegna continentale per decidere il suo futuro e potrà arrivare in Europa solo dopo aver compiuto 18 anni.