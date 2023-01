Napoli, interesse per Angelo Gabriel: il prezzo non convince i vertici

Il Napoli continua ad investire e guardare al futuro, soprattutto in vista dello scudetto. Non c’è più tempo per scherzare o sbagliare, la società deve fissare degli obiettivi concreti per continuare a stare ai vertici della classifica. Nelle ultime ore, si è parlato di un interesse per Angelo Gabriel del Santos, ma la società non è convinta.

Interesse concreto o fuoco di paglia?

Ciro Venerato ai microfoni del Tg Sport RAI ha fatto il punto della situazione del Napoli: “Proseguono i sondaggi per l’eventuale erede di Lozano sulla corsia destra. Valutato con attenzione il profilo del giovanissimo Angelo Gabriel del Santos”.

Tuttavia, le richieste del club brasiliano sono davvero molto alte: “Relazioni positive, ma non convince il costo. L’ex club di Pelè continua a chiedere 15 milioni senza resettare le commissioni per i suoi esosi agenti). Troppi per il Napoli. Età esperienze e costi non coincidono”.

Anche il Milan ha cercato un aggancio: “La pensa allo stesso modo il Milan che 24 ore fa ha ufficialmente abbandonato la pista”.