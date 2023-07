Napoli, interesse per Baldanzi: l’Empoli chiede due giocatori

Il Napoli è alla continua ricerca del giocatore perfetto che possa rinfrescare la rosa in occasione della nuova stagione. L’obiettivo del club azzurro, infatti, è quello di anticipare i top club per assicurarsi i giocatori migliori. Tra questi c’è anche Tommaso Baldanzi, classe 2003.

Interesse per Baldanzi: le richieste dell’Empoli

Trequartista classe 2003 dell’Empoli, nell’ultima stagione ha giocato da titolare con Zanetti. I rapporti tra i due club sono ottimi, pertanto la trattativa non dovrebbe essere complessa. Infatti, qualche contatto iniziale c’è già stato e l’Empoli ha fatto sapere di non avere l’intenzione di venderlo quest’anno, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com il Napoli vorrebbe già bloccarlo per la prossima stagione. L’Empoli ha chiesto Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, rientrato dal prestito al Bari. Tuttavia, Garcia vorrebbe portarli entrambi in ritiro per metterli alla prova, ma se il club dovesse chiudere l’affare con l’Empoli in cambio potrebbe strappare un’opzione per Baldanzi.

Il trequartista, infatti, piace anche a Inter e Roma, per questo De Laurentiis vorrebbe giocare d’anticipo. “Ha tante richieste ma nessuna offerta ufficiale. A Empoli sta bene, vedremo in base al progetto” si legge.