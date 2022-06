Napoli, interesse per Bremer: contatto con l’agente

Il Napoli è alla costante ricerca di nuovi volti da inserire nella rosa per prepararsi alla nuova stagione e alla Champions League. Tanti i dubbi, i contratti in scadenza di alcuni protagonisti ma Aurelio De Laurentiis è pronto a stravolgere l’intera squadra se questo porterà dei risultati. In queste ore, Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ha parlato di un interesse del club azzurro per Bremer.

Napoli su Bremer?

Gleison Bremer è un calciatore brasiliano classe 1997, difensore del Torino. Stando a quanto riportato da Venerato, il Napoli sarebbe sulle sue tracce e il motivo è da collegare ad un’ipotetica partenza di Koulibaly, il cui contratto è in scadenza per la prossima estate.

Kalidou non ha ancora trovato un accordo per rinnovare, pertanto il club sarebbe pronto a sostituirlo. Per ora tutto è fermo ma il Napoli è a conoscenza dei contatti del suo agente con squadre del calibro di Barcellona, PSG e Chelsea.

Chiaramente ADL non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse partire, per questo ci sono stati dei contatti con l’agente di Bremer, Paolo Busardò.