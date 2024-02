Napoli, interesse per Calafiori: quanto vale il giocatore

Il Napoli ha espresso un interesse per Riccardo Calafiori per rinforzare la difesa, ma non ci sono solo gli azzurri sul difensore del Bologna

Da quando Giovanni Sartori ha assunto il ruolo di direttore sportivo del Bologna, la squadra ha fatto enormi progressi nell’ambito dello scouting. Sartori, rinomato per le sue capacità di individuare talenti, ha contribuito in modo significativo alla crescita del club, come ha fatto in passato con l’Atalanta, trasformandola in una potenza europea. Grazie al suo progetto innovativo, il Bologna attualmente si trova in lotta per un posto in Champions League, grazie anche alla scoperta di giocatori chiave come Riccardo Calafiori.

Napoli su Calafiori, ma non è l’unico club

Calafiori, che è stato acquistato a un prezzo molto conveniente dal Basilea, è stato notevolmente valorizzato sotto la gestione di Thiago Motta. Ora, diversi club, tra cui il Napoli, sono interessati al giovane talento, dimostrando l’appeal che ha suscitato nel panorama calcistico.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, “Calafiori, adesso, piace a tutti. Al Tottenham che pensa di rifare la difesa dopo aver preso Dragusin, alla Juventus, al Napoli, a tantissime big in Europa. Il Bologna ha avuto il merito di crederci l’estate scorsa: 4 milioni al Basilea, ad oggi vale almeno il quadruplo.

Ora, la sensazione é questa, Luciano Spalletti lo convocherà per il prossimo stage della nazionale maggiore: lo farà come giocatore prelevato dall’Under 21 perché intanto l’azzurro Riccardo se lo è ripreso sbagliando praticamente nulla. Solo due gare insufficienti per lui, a Lecce e a Cagliari: per il resto, solo applausi, voti alti”.