Napoli, interesse per David Hancko: consigliato anche da Calzona

Il Napoli ha messo in primo piano il potenziamento della sua linea difensiva in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che figura in cima alla lista dei desideri è quello di David Hancko, consigliato anche dal mister Calzona. La squadra partenopea sembra seriamente interessata a garantire il suo contributo per rafforzare il reparto arretrato e migliorare le proprie prestazioni difensive.

Il prezzo è di 30 milioni

Scrive il noto quotidiano sportivo: “In cima alla lista figura David Hancko, classe 1997 di proprietà del Feyenoord. Ha un trascorso di secondo piano in Italia con la Fiorentina, in Olanda invece si è consacrato come uno dei migliori esponenti del ruolo. Calzona, per quanto non dovrebbe rimanere sulla panchina del Napoli, lo conosce bene da commissario tecnico della nazionale slovacca e garantisce per lui”.

Poi si legge: “La trattativa non è ancora iniziata, ma i primi contatti sono già avvenuti. Il prezzo fatto a Rotterdam è intorno ai 30 milioni, De Laurentiis conta di abbassare almeno fino a 20 puntando sulla volontà del giocatore di accettare la nuova destinazione. Contrariamente alle strategie del passato, stavolta servirà un esborso significativo per garantirsi un difensore di livello. Aver confidato che Natan, comprato ad agosto inoltrato con un problema al ginocchio, potesse sostituire Kim senza rimpianti. è un errore con cui si fanno ancora i conti”.