Napoli, interesse per De Ketelaere: i dettagli

Il Napoli è molto attivo e si sta già muovendo per la prossima campagna estiva che si terrà in estate. Sono tanti i nomi accostati al club azzurro, uno tra i quali Charles De Ketelaere, centrocampista del Club Bruges.

Interesse per il centrocampista

Come rivela la redazione di Kiss Kiss Napoli, pare esserci un secondo interessamento per il giocatore classe 2001. Sul fronte terzino, sembrerebbe essere sempre più vicino anche Mathias Olivera del Getafe così da rinforzare il reparto. De Ketelaere è un centrocampista completo, abile nell’impostazione di gioco ma anche in fase di inserimento. Dotato tecnicamente e buon tiro, è abile nel dribbling ed è un buon passatore.

Rivoluzione per il Napoli

Non solo, Paolo Bargiggia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Per l’occasione ha parlato della situazione attuale del Napoli e fatto il punto.

“Il Napoli ha deciso di riscattare Frank Aguissa anche alle cifre pattuite all’inizio, 15 milioni di euro. Si è provato ad abbassare le cifre del riscatto, ma il Fulham da quell’orecchio non ci sente molto. […] Uscite? Fabian Ruiz è considerato il giocatore da sacrificare per fare cassa. […]

Un altro calciatore che il Napoli può lasciar partire è Diego Demme, ormai trentunenne: per qualche milione può essere ceduto, così da puntare a ringiovanire il ruolo di primo rincalzo in mediana. […] La verità è che è ancora molto presto per sbilanciarsi e dire che Kalidou Koulibaly possa andare via. […] Per partire, dovrebbe arrivare un’offerta di quelle importanti e gradita soprattutto al calciatore”.