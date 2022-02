Napoli, interesse per Dragowski? Le ultime notizie

Per il mercato di gennaio il Napoli ha davvero tanti nomi sui quali contare. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Il club azzurro dovrà in ogni caso cedere qualcuno per far spazio nella rosa, altrimenti non sarà affatto possibile acquistare.

Interesse per Dragowski

Su La Nazione si parla del futuro di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina. Il polacco attualmente è in bilico poiché Vincenzo Italiano sembrerebbe aver scelto Pietro Terracciano come portiere titolare. A questo punto in estate la cessione del giocatore polacco sembrerebbe scontata.

Sulle pagine del quotidiano, infatti, si legge anche che il Napoli sembrerebbe interessato al calciatore della Fiorentina e che si sarebbe mosso per portarlo nel club azzurro.

La Fiorentina pronto a sostituirlo

Il Corriere Fiorentino, già diverso tempo fa, parlava di una possibile cessione del portiere polacco da parte della Fiorentina. Pare, infatti, che la dirigenza viola stia cercando un sostituto per l’estate e il primo nome sarebbe quello di Alex Meret, il quale si troverebbe nella stessa situazione contrattuale del polacco.