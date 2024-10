Napoli, interesse per Dragusin: il giocatore non forzerà per andar via

Secondo il Sunday Mirror, Radu Dragusin non si muoverà dal Tottenham a gennaio nonostante l’interesse del Napoli

Secondo la testata giornalistica inglese “Sunday Mirror”, il Napoli è interessato a Dragusin. La testata fa sapere che il rumeno non vuole lasciare gli Spurs a metà stagione nonostante la mancanza di minuti.

Il 22enne ha diverse squadre italiane che stanno monitorando la sua situazione a nord di Londra, tra cui il Napoli. Nonostante ciò, il difensore sembra destinato a rimanere per la stagione, anche se rimarrà ai margini del progetto del Tottenham.

Dragusin sembrava un ottimo acquisto per la squadra di Ange Postecoglou, soprattutto dopo un torneo stellare agli Europei. L’ex asso del Genoa ha dimostrato esattamente il motivo per cui gli Spurs hanno scelto di acquistarlo in diversi momenti con il suo paese, nonostante non sia riuscito a farlo con il suo club.

In questa stagione ha disputato appena 99 minuti in Premier League, con una sola presenza da titolare. A onor del vero, il rumeno è attualmente in secondo piano rispetto a Cristian Romero e Micky Van de Ven, che sono stati eccellenti sotto la guida di Postecoglou. Di conseguenza, il ventiduenne è sempre destinato a lottare per ottenere minuti regolari, ma sembra che sia disposto a rimanere nel Nord di Londra. Potrebbe rivelarsi un errore per Dragusin partire e tornare in Italia a soli 12 mesi dal trasferimento in Inghilterra, visto che ha giocato solo 13 partite con il club. Se riuscirà ad avere pazienza, ci sarà sempre la possibilità di dimostrare il proprio valore agli Spurs.