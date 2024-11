Napoli, interesse per Dragusin. Il Tottenham fissa la cifra per la cessione

Con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale, in casa Napoli si intensificano le ricerche per un rinforzo della difesa azzurra. Ad oggi, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non sono riusciti a conquistare la titolarità e non è da escludere la loro partenza già a partire dal mese di gennaio.

Un nome che ormai da qualche mese piace alla dirigenza partenopea è quello di Radu Dragusin, ex difensore di Juventus e Genoa attualmente in forza al Tottenham, che ha totalizzato appena 90 minuti in campo nelle ultime due gare.

DRAGUSIN – NAPOLI: GLI AGGIORNAMENTI

Tutti gli aggiornamenti sulla questione arrivano da Tuttomercatoweb. Ecco quanto riferito dall’agente del difensore: “È un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve, ma in questo momento sono solo voci. Siamo concentrati sul Tottenham, ha ancora 5 anni di contratto. Non è facile andare in un top club e imporsi fin da subito, ha ancora 22 anni“.

“Se non giocherà mai quest’anno è normale che si faranno altre valutazioni: a gennaio non si muove, a giugno si valuterà“.

Per il momento, dunque, la questione sembra chiusa: il Tottenham chiede 30 milioni di euro ed è difficile credere che il presidente De Laurentiis possa sborsare tale cifra durante l’inverno.