Napoli, interesse per Dragusin: ma c’è anche l’Atalanta

L’Atalanta si trova ancora a fronteggiare numerose assenze, soprattutto nel reparto difensivo. Anche se si pensava che Toloi potesse fare il suo ritorno contro il Bologna, per evitare eventuali ricadute potrebbe essere escluso anche nella sfida contro il Lecce.

Gasperini si trova dunque a dover affrontare l’ultima partita del 2023 contro il Lecce con un reparto difensivo limitato, aspettando notizie dal mercato.

Dragusin conteso da Napoli e Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, sono diversi i profili esaminati per rinforzare la difesa. In cima alla lista c’è il giovane Dragusin del Genoa (che, insieme al Napoli, richiede 35 milioni), seguito dal 27enne Kehrer del West Ham, Sutalo dell’Ajax, il terzino destro Katseris del 2001 (in grande spolvero col Catanzaro in Serie B) e il giovane Mosquera del 2004 del Valencia.

L’Atalanta potrebbe compiere una mossa importante, avendo a disposizione i 25 milioni risparmiati durante l’estate dopo il passo indietro di Buongiorno.