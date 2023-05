Napoli, interesse per Evan Ndicka: i dettagli

Il Napoli si guarda intorno alla ricerca del calciatore perfetto da inserire nella rosa. Evan Ndicka, difensore francese, potrebbe essere un’idea per sostituire Kim, ne ha parlato il Corriere dello Sport.

I possibili sostituti

“Il Napoli sa che potrebbe aver bisogno di un difensore centrale, considerando che il Manchester United, capace di offrire i 58 milioni della Champions e anche un posto in Champions, oltre alla magica atmosfera di Old Trafford, sta lavorando per Kim attraverso la clausola: Giorgio Scalvini (19 anni, 20 a dicembre) ha le qualità ideali per essere un’idea, ha l’età giusta, un ragionevole ingaggio e però un costo esagerato, sul quale sarà necessario trattare.

E poi, sa essere varie cose: il centrale difensivo, quello di centrocampo, sa giocare a tre o anche a quattro. Però piace pure all’Inter e dunque, il primo braccio di ferro è già nell’aria. Tra i difensori che sono finiti nel database, c’è Evan Ndicka (che compirà 24 anni ad agosto): il Napoli lo conosceva, l’ha affrontato negli ottavi di finale di Champions con l’Eintracht, ne ha saggiato dal vivo le potenzialità, ne è rimasto colpito e poi ha ondeggiato dinnanzi alla quotazione, una trentina di milioni euro circa” scrive il noto quotidiano sportivo.