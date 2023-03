Napoli, interesse per Florentino Luis: occhi attenti sul giocatore del Benfica

Il Napoli sta facendo molta attenzione al mercato, così da non farsi sfuggire talenti che potrebbero alzare ancor di più il livello della squadra. Uno dei nomi che ha maggiormente colpito gli azzurri è quello di Florentino Luis, calciatore del Benfica.

Occhi attenti

Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale, su Twitter ha scritto: “Milan e Napoli hanno inviato osservatori per vedere dal vivo il centrocampista del Benfica, Florentino Luis”.

Chi è Florentino Luis

Mediano con attitudini più difensive che offensive, Florentino è un giocatore del Benfica classe 1999. In Portogallo è considerato un vero e proprio talento, un leader nel campo capace di guidare i compagni nonostante la giovane età.

Milan, Napoli e altri club europei lo stanno seguendo proprio per le sue caratteristiche di gioco. Per questo motivo, gli azzurri dovranno stare molto attenti e fare di tutto per portarlo in Italia al giusto prezzo.