Sky – Offerta del Napoli per Raspadori del Sassuolo

Il Napoli continua la sua campagna acquisti in attesa dell’inizio del campionato e della Champions League. Il club azzurro sarebbe interessato a Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo classe 2000.

Le ultime di Rai Sport

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato di questo interessamento da parte del club guidato da Aurelio De Laurentiis. Stando alle sue dichiarazioni, pochi giorni fa il presidente del Napoli avrebbe contattato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali offrendo 25 milioni.

Tutto questo accade in vista della cessione di Petagna e le difficoltà riscontrate col Chelsea per Broja. Cosa avrà risposto il Sassuolo?

“Caro Aurelio sto vendendo già Scamacca al West Ham, non posso privarmi anche di Raspadori” la risposta di Carnevali. Per ora, quindi, nessun trasferimento in azzurro per Raspadori.

La notizia è stata riportata anche da Sky Sport, secondo cui per arrivare a un accordo per il classe 2000 ci vorrebbero almeno 30 milioni di euro.