Napoli, interesse per Gudmundsson: pronta l’offerta

Il Napoli entra nella competizione per l’acquisizione di Albert Gudmundsson, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, tramite i suoi canali social. L’interesse per il talentuoso islandese è alimentato dal prossimo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che sembra propenso a formulare un’offerta al Genoa per assicurarsi le sue prestazioni. Questo movimento arriva dopo che la Juventus ha già avviato dei contatti diretti con il club rossoblu nelle settimane precedenti.

La competizione è alta

Mentre il Napoli si inserisce nella corsa, l’Inter, così come alcuni club della Premier League, sta monitorando da vicino la situazione di Gudmundsson, ma fino ad ora non ha mosso passi concreti per assicurarselo. Questa competizione accresce l’interesse intorno al talento islandese e promette di animare ulteriormente il mercato calcistico.

