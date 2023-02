Napoli, interesse per Guglielmo Vicario: le cifre

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli classe 1996, è l’estremo difensore del momento. Il Napoli, da sempre attento ai giovani talenti e pronto a rinfrescare la rosa, sta osservando attentamente il giocatore. Non è da escludere, infatti, un’eventuale proposta di mercato.

Cifre da capogiro

Il sito Tuttomercatoweb ha parlato dell’eventuale interesse del club azzurro: “Le ultime voci di mercato dicono che Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, arriverà anche a 30 milioni per cedere Vicario. Inevitabile.

Le prestazioni del numero uno che ha fatto la gavetta, che in C e in B ha dovuto lottare per una maglia da titolare, sono da star e la convocazione con l’Italia di Roberto Mancini una logica conseguenza. Quale futuro? Di fatto, in tanti potrebbero stravolgere i piani tra i pali. Roma, Napoli, Juventus e non solo in Serie A, mezze big d’Europa e di fatto altrettanta Premier League”.

Dunque, non ci resta che attendere se il Napoli formulerà ufficialmente una proposta all’Empoli per portare in azzurro il portiere.