Napoli, interesse per Gyökeres: i numeri

Il mercato del Napoli è più vivo che mai. Il club di Aurelio De Laurentiis è alla costante ricerca di bomber che possano scuotere la squadra per risollevarla dalla deludente stagione in corso.

Nel contesto degli attaccanti, con l’imminente addio di Victor Osimhen, oltre ai già noti nomi di Jonathan David del Lilla (24 anni) e Santiago Gimenez del Feyenoord (23 anni il 18 aprile), si sta osservando attentamente la situazione di Viktor Gyökeres, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

I numeri di Gyökeres

L’attaccante svedese, quasi 26enne, vanta un incredibile record di 36 gol in 42 partite con lo Sporting Lisbona nella Primeira Liga portoghese. Gyökeres è noto per la sua robustezza fisica, che gli consente di competere efficacemente con difensori avversari e di vincere i duelli fisici in area di rigore. Dimostra una buona tecnica di tiro e una notevole precisione, sia con i piedi che di testa. È in grado di segnare gol da varie posizioni e angolazioni.