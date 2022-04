Napoli, interesse per Haller dell’Ajax e Terrier del Rennes

Il Napoli si sta muovendo in largo anticipo per non trovarsi impreparato durante la stagione estiva del calciomercato. Il club azzurro guidato da Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe sulle tracce di alcuni giovani talenti per rafforzare tutti i reparti della squadra e puntare dritto allo scudetto il prossimo anno.

Alcuni nomi nel mirino del Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, allo stato attuale ci sarebbero diversi nomi nel mirino del club partenopeo. Le richieste per Victor Osimhen sono tante, soprattutto dall’Inghilterra ma per ora De Laurentiis non cede.

“Il Napoli, però, non cede, anzi, ma ovviamente non può legarsi a doppio filo a un solo obiettivo: ecco perché le relazioni su Terrier del Rennes (25 anni, paragonato a Federico Chiesa) e Haller dell’Ajax (27 anni, tra i migliori cannonieri di tutto il panorama europeo) sono diventate più frequenti nell’ultimo periodo” riporta il quotidiano sportivo.

E ancora, in lista anche il bomber Armando Broja, 20 anni, albanese e di proprietà del Chelsea in prestito al Southampton. Tuttavia, questa mossa appare molto più difficile delle altre.