Napoli, interesse per Hermoso: bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio

Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ha confermato l’interesse del Napoli per il difensore spagnolo Mario Hermoso, attualmente in forza all’Atletico Madrid e prossimo alla scadenza del contratto. Accomando, uno dei primi a rivelare l’interesse del club partenopeo per il giocatore, ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa attraverso un post su X (ex Twitter).

C’è ancora un ostacolo per Hermoso

Secondo Accomando, l’unico ostacolo rimasto per finalizzare l’accordo è legato alla definizione dell’ingaggio. Ha evidenziato che tutte le parti coinvolte sono intenzionate a concludere positivamente l’operazione e che la trattativa è entrata nella fase cruciale.