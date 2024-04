Napoli, interesse per Hermoso in difesa: De Laurentiis tenta il colpo

Come riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il Napoli si prepara a formulare un’offerta per Mario Hermoso, difensore di 28 anni in procinto di lasciare a parametro zero l’Atletico Madrid.

Il nome di Hermoso è emerso come prima scelta di Manna per rafforzare il reparto difensivo. Tuttavia, l’operazione non sarà agevole poiché Hermoso ambisce a giocare in Champions League, ma gli azzurri faranno comunque un tentativo.

Il #Napoli farà un tentativo per Mario #Hermoso, che lascerà a zero l'#AtleticoMadrid. Il primo nome di #Manna per rinforzare la difesa. Operazione non semplice, in quanto Hermoso vorrebbe giocare la Champions, ma gli azzurri ci proveranno.

Anche l’Inter su Hermoso

Mario Hermoso è uno dei protagonisti delle trattative estive, con Inter, Milan, Juventus e Napoli da tempo inseriti nella corsa per assicurarselo a parametro zero. Tuttavia, i Colchoneros non hanno ancora escluso la possibilità di un rinnovo contrattuale con lui. In un’intervista a CN24, Inaki Espizua, agente del difensore spagnolo, ha aperto la porta a un possibile trasferimento in Italia, specificamente in Serie A.

Espizua ha sottolineato il notevole percorso di crescita di Hermoso durante i suoi cinque anni a Madrid, ma ha anche dichiarato che al momento non sembra essere in vista un rinnovo con l’Atletico Madrid, poiché entrambe le parti non sembrano condividere un progetto comune.

In merito alle ambizioni del giocatore, Espizua ha chiarito che Hermoso desidera giocare in un campionato di prestigio, senza escludere alcuna opzione. L’obiettivo è sfidarsi per trofei importanti e perseguire traguardi significativi, e pertanto il difensore spagnolo valuterà qualsiasi progetto che possa soddisfare tali aspirazioni. In questo contesto, la Serie A emerge come una possibilità concreta per Hermoso nei prossimi anni.