Napoli, interesse per Khéphren Thuram e Javi Guerra

Per la prossima stagione, il Napoli dovrà inevitabilmente rafforzare il centrocampo. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono stati individuati due obiettivi principali: Khéphren Thuram del Nizza e Javi Guerra del Valencia.

Caratteristiche Thuram

Khéphren Thuram, nato nel 2001, è il figlio di Lilian e fratello di Marcus, che ha recentemente conquistato lo scudetto in Italia. La possibilità di unirsi al fratello in Italia potrebbe essere un ulteriore incentivo per accettare un’offerta del Napoli. Il club partenopeo è particolarmente interessato a lui, soprattutto perché il suo contratto con il Nizza scade nel 2025 e non è ancora stato rinnovato.

Thuram è apprezzato per la sua combinazione di forza fisica, dinamismo e tecnica, caratteristiche ideali per il gioco di Conte, nonostante non sia un prolifico goleador. Il Napoli spera di avviare una trattativa per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, confidando anche nella volontà del giocatore di abbassare il prezzo e facilitare l’operazione.

Caratteristiche Guerra

Javi Guerra, di un anno più giovane, è legato al Valencia fino al 2027, il che rende la sua valutazione simile a quella di Thuram. Tuttavia, se si presentasse l’opportunità di un ulteriore investimento vantaggioso nel reparto, il Napoli potrebbe considerare anche Alexander Prass, nato nel 2001 e di proprietà dello Sturm Graz. Prass è noto per il suo senso del gol, avendo segnato 9 reti in 40 presenze, contribuendo significativamente alla vittoria del campionato austriaco.