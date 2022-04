Napoli, interesse per Luis Maximiano: le cifre e i dettagli

Il Napoli non è soddisfatto delle ultime prestazioni della squadra e i tifosi ormai sembrerebbero aver abbandonato la rincorsa allo scudetto. Tuttavia, dalla prossima stagione Aurelio De Laurentiis è intenzionato a cambiare registro. In queste ore, infatti, si parla addirittura di un interesse per Luis Maximiano, portiere di 23 anni del Granada.

Interesse per il portoghese

L’ultimo nome accostato al club è proprio quello di Luis Maximiano, portiere del Granada portoghese di 23 anni. L’eventuale arrivo del giocatore, secondo il quotidiano Il Mattino, potrebbe portare all’addio congiunto di Ospina e Meret. Il colombiano, infatti, è in scadenza mentre l’ex SPAL non garantisce fisicamente e tecnicamente.

Cifre e dettagli

Ecco cosa riporta il quotidiano nella sua edizione odierna: “Intanto il Napoli si sta interessando a un 23enne di grandi e belle speranze, una delle rivelazioni della Liga: Luis Maximiano del Granada. Gli scouting azzurri lo hanno inserito tra i nomi nuovi tra i portieri emergenti: è portoghese e costa tra i 12 e i 16 milioni di euro. Intermediari sono già in azione per l’ex Sporting Lisbona. E la trattativa sta muovendo i primi passi”.

Sostituzione Spalletti?

Luciano Spalletti, a seguito degli ultimi risultati ottenuti dal Napoli, è finito nel mirino dei tifosi e dei vertici della società. La sua posizione, infatti, non è così salda come sembra, anzi, potrebbe essere sostituito a fine stagione. Le ultime due sconfitte con Fiorentina ed Empoli, più il debole pareggio con la Roma, hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli, i quali credevano moltissimo alla conquista dello scudetto quest’anno. Non solo i tifosi, ma nemmeno i vertici della società sono tranquilli pertanto il futuro del tecnico toscano è davvero incerto.

Si parla, infatti, di un addio a fine stagione ma al momento non sembrerebbero esserci le condizioni per un colpo di scena perché il club azzurro è a un passo dalla qualificazione in Champions League.