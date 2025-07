Napoli, Interesse per Nusa e Chiesa: tutte le ultime di mercato

De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema: sono i primi quattro colpi messi a segno da Manna per fornire a mister Conte ampia scelta per la formazione da mettere in campo per la stagione 2025/2026.

Il tecnico, però, non è ancora soddisfatto e chiede ulteriori rinforzi in attacco, soprattutto per il ruolo di esterno. In cima alla lista dei desideri c’è il nome di Dan Ndoye del Bologna, ma la trattativa, almeno per il momento, non si è sbloccata.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per sopperire alla delusione, il direttore Manna potrebbe essere al lavoro per portare in azzurro uno tra Nusa e Chiesa.

Ecco quanto riportato “Il Bologna continua a chiedere almeno 40 milioni di euro. E ora si sarebbe inserito anche il Nottingham Forest sul calciatore (Ndoye). Ndoye è disponibile ad ascoltare l’offerta inglese, ma resta ancora alla volontà del Bologna. Così Manna tiene vive le possibili alternative come Nusa del Lipsia o Chiesa del Liverpool, mentre non avrebbe riscosso entusiasmo l’ipotesi per Grealish dal City che ha un ingaggio fuori parametro” .

Dunque, attualmente il Napoli sta valutando Chiesa che è in uscita dal Liverpool e potrebbe rivelarsi un’opportunità di mercato a costi contenuti e Nusa del Lipsia, promettente classe 2005 che ha fatto molto bene in Bundesliga.