Napoli, interesse per Pjanic? La notizia dalla Spagna

Il Napoli si sta preparando al meglio per questa sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna è arrivata una notizia bomba circa l’interessamento del club azzurro a Pjanic, centrocampista bulgaro.

I dettagli della trattativa

Pjanic, centrocampista del Beşiktaş, in prestito dal Barcellona, tornerà in Spagna anche se attualmente non è nei programmi del club blaugrana. Il suo futuro è lontano dalla Spagna e pare che già diversi club siano interessati al suo acquisto. Tra questi anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Per Sport, il club azzurro avrebbe già avviato i contatti con il centrocampista per portarlo in Italia. Luciano Spalletti, tecnico della squadra, lo conosce molto bene dai tempi della Roma e potrebbe rappresentare un’aggiunta per aumentare la qualità a centrocampo.

Tuttavia, l’operazione risulterebbe molto complessa a causa dell’ingaggio del giocatore: ha un contratto ancora per due anni e percepisce uno stipendio fuori dalla portata del Napoli. Il club azzurro ha sottolineato di essere disponibile ad accogliere il giocatore in prestito.