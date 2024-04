Napoli, interesse per Prass dello Sturm Graz

Il centrocampo del Napoli potrebbe presto accogliere un nuovo volto: si tratta di Alexander Prass, che si aggiunge alla lista degli obiettivi insieme a Sudakov. Questo giovane talento di 23 anni attualmente milita nello Sturm Graz e rappresenta un’opzione più economica rispetto al giocatore ucraino, con un prezzo di circa 10 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli cercherà di ulteriormente ridurre questa cifra durante le trattative. Prass offre un profilo interessante da considerare, e il direttore sportivo Manna è già al lavoro per valutare questa opportunità.

Caratteristiche tecniche

Alexander Prass è un giovane talento nel mondo del calcio austriaco. Nato il 23 maggio 2000 a Graz, Austria, Prass ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dello Sturm Graz, uno dei club più rinomati del paese. Il suo debutto nella prima squadra dello Sturm Graz è avvenuto nel 2018, e da allora si è guadagnato un ruolo sempre più prominente nel centrocampo della squadra.

Prass è noto per le sue doti tecniche, la sua visione di gioco e la capacità di contribuire sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Nonostante la giovane età, ha dimostrato maturità e talento sul campo, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Napoli, che sembra interessato ad aggiungerlo alla propria rosa. Il suo potenziale e la sua versatilità lo rendono un’opzione intrigante per le squadre in cerca di rinforzi nel centrocampo.