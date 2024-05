Napoli, interesse per Quarta: i dettagli

Il Napoli è pronto ad affrontare la Fiorentina questa sera, venerdì 17 maggio, allo stadio Franchi. Uno dei protagonisti sotto i riflettori sarà Lucas Martinez Quarta, difensore argentino che da tempo suscita l’interesse del club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come questa partita rappresenti non solo uno spareggio per la Conference League, ma anche un’opportunità per il Napoli di discutere con la Fiorentina del futuro di Martinez Quarta, che è un obiettivo di mercato degli azzurri.

La Fiorentina abbassa le richieste

Il rapporto di amicizia tra Aurelio De Laurentiis e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, facilita eventuali trattative, che potrebbero iniziare con una semplice telefonata, una volta chiarita la posizione del giocatore con il club viola. Infatti, l’agente di Martinez Quarta è atteso a Firenze per discutere del suo futuro, considerando che il contratto del difensore scade nel giugno 2025 e che il giocatore ha manifestato l’intenzione di non rinnovare.

Questa situazione obbliga la Fiorentina a rivedere le proprie richieste economiche per il difensore, che ha segnato 8 gol in 36 partite in questa stagione e può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro. Nonostante possa essere lasciato in panchina da Italiano, l’allenatore della Fiorentina, Martinez Quarta rimane un obiettivo concreto per il Napoli, che potrebbe approfittare della valutazione più accessibile del giocatore, stimata intorno ai 10 milioni di euro, con un ingaggio che non supera il milione l’anno.