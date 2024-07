Napoli, interesse per Rabiot. Momblano: “Lo scorso 29 giugno contatto per prendere informazioni”

Il giornalista Luca Momblano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Juventibus in cui ha svelato dell’interessamento della SSC Napoli per il parametro zero Rabiot. Il giornalista, che segue da vicino le vicende della squadra bianconera, ha infatti dichiarato che “Per quanto riguarda Rabiot c’è l’Inter da tempo sul giocatore, il Milan ha iniziato a credere a questa ipotesi relativa al centrocampista frances”.

“Adesso però anche il Napoli sul giocatore. Se il Napoli il 29 di giugno va dritto a prendere informazioni su Rabiot è perché negli ambienti si sa che tra Juve e Rabiot non è solo un momento di stallo”.

“C’è la sensazione che ci sia uno strappo tra giocatore e società, per cui la Juve dice che non ha dato un ultimatum al giocatore e attende una sua risposta sul rinnovo”, ha concluso Momblano

INTERESSE DELLA SSC NAPOLI PER ADRIEN RABIOT: IL CALCIATORE HA CONCLUSO IL SUO RAPPORTO DI LAVORO CON LA JUVENTUS LO SCORSO 30 GIUGNO ED E’ ATTUALMENTE SVINCOLATO E LIBERO DI FIRMARE CON CHIUNQUE

Bisogna però sottolineare che non sarà semplice riuscire a convincere il centrocampista di accettare la piazza partenopea. I motivi sono diversi, tra cui quello economico. Con i bianconeri, infatti, erano in corso trattative per un contratto da 7.5 milioni di euro a stagione.