Napoli, interesse per Riqui Puig: tanta concorrenza per il centrocampista spagnolo

Riqui Puig è un calciatore spagnolo, centrocampista del Barcellona classe 1999. Il 22enne ha trovato poco spazio nel Barcellona, così potrebbe lasciare la squadra, considerando la scadenza del suo contratto nel 2013.

Interesse Napoli e concorrenza

Il Napoli, stando alle parole del portale spagnolo Todofichajes.com, starebbe seguendo con interesse il giocatore, la cui valutazione è al ribasso e di circa 9 milioni di euro. Riqui Puig è un centrocampista dinamico e rapido, regista adattabile a mezzala e trequartista. Il giocatore si è formato nella Cantera blaugrana e ha già totalizzato 13 presenze con la squadra ora allenata da Xavi.

Tuttavia, il giovane non ha trovato spazio nel club blaugrana nemmeno con l’avvento di Xavi. Per questo motivo, il Barcellona non è intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza nel 2023.

La Liga però è un campionato assai competitivo, soprattutto dal punto di vista di mercato. Puig infatti è osservato attentamente non solo dal Napoli ma anche da Betis e Getafe. Cristiano Giuntoli lo sta seguendo, secondo le fonti spagnole, soprattutto perché il costo del suo cartellino non è così alto. Gli azzurri, in ogni caso, seguono anche altri nomi come Tameze. Inoltre, Fabian Ruiz piace all’Arsenal e attualmente il club inglese sarebbe molto vicino nel prenderlo.