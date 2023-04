Napoli, interesse per Samardzic ma difficile prenderlo: il motivo

Il Napoli continua la sua scalata verso la vittoria dello scudetto dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, ma allo stesso tempo, è molto attenta ai suoi obiettivi di mercato. Samardzic, centrocampista dell’Udinese, è finito nel mirino dei vertici della società azzurra ma sarà un colpo davvero difficile e improbabile.

Colpo improbabile

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre e ha spiegato i motivi per il quale prendere il centrocampista non sarà semplice:

“Samardzic? Per come ha operato il Napoli ultimamente non credo che lo prenderà, perché la valutazione di questo calciatore è già molto alta. Anche se il club ha la forza economica per acquistare alcuni calciatori, come è capitato per Osimhen”.