Napoli, interesse per Soulé? A Manna piace molto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, sembra che il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, abbia un occhio di riguardo per Matias Soulé, un giovane argentino di 20 anni.

L’interesse di Manna è giustificato dalle eccellenti prestazioni di Soulé con il Frosinone, dove si è distinto come un vero talento, contribuendo in modo significativo alla lotta per la salvezza del club. Le sue giocate spettacolari e un recente momento di magia diventato virale con la Nazionale argentina Under 23 hanno ulteriormente accresciuto la sua fama.

Il problema Ngonge

È da notare che Soulé gioca prevalentemente sulla fascia destra in attacco, una zona dove il Napoli ha appena investito 19 milioni per l’acquisizione di Ngonge. Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive su un eventuale interesse del Napoli per Soulé.

La sua versatilità e il suo talento potrebbero comunque far riflettere la dirigenza partenopea sulle possibilità di un suo eventuale inserimento nella squadra. Bisognerà attendere ulteriori sviluppi per capire se questo interesse si tradurrà in un’offerta concreta.