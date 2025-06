Napoli, interesse per Tomori: si valuta il profilo del difensore del Milan

Il Napoli guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare la difesa, uno dei reparti più in difficoltà nella scorsa stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Fikayo Tomori, centrale inglese del Milan. Il giocatore è stato proposto al club azzurro da intermediari vicini al suo entourage e l’idea sembra aver trovato terreno fertile a Castel Volturno

Tomori, 27 anni, è reduce da una stagione complicata in rossonero, segnata da qualche infortunio e da prestazioni non sempre convincenti, ma resta un profilo di livello, con esperienza internazionale e qualità fisiche di prim’ordine. È ritenuto adatto sia per una difesa a quattro che a tre, caratteristica che lo rende funzionale a più soluzioni tattiche.

Il tecnico Antonio Conte, arrivato sulla panchina del Napoli nell’estate del 2024, ha chiesto rinforzi esperti e pronti subito. Dopo un primo anno senza coppe europee, l’obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli, e per farlo serve una retroguardia più solida. Tomori rappresenta una delle opzioni in valutazione, anche se non l’unica.

Trattativa avviata

Il Milan, da parte sua, non considera il difensore incedibile. La società rossonera è aperta ad ascoltare offerte attorno ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore ancora giovane ma con margini di rilancio. La trattativa, però, al momento non è in fase avanzata: si tratta di un sondaggio, una possibilità che potrebbe evolversi nelle prossime settimane, soprattutto se il Napoli dovesse cedere uno dei suoi difensori attuali.

La priorità resta migliorare una linea difensiva che ha concesso troppo nella passata stagione. Tomori potrebbe rappresentare una pedina ideale per il progetto tecnico, ma la sostenibilità economica dell’operazione e la volontà del giocatore saranno determinanti. L’estate è alle porte e il mercato non è ancora cominciato, ma a Napoli si lavora già con decisione: profili come quello di Tomori dimostrano che l’ambizione non manca.