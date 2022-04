Napoli, interesse per Traorè del Sassuolo: ecco le cifre

Il Napoli sarebbe interessato a portare in azzurro Traorè, centrocampista del Sassuolo classe 2000. Secondo quanto riferito da calciomercato.com si parla già di cifre e valutazioni.

Interesse Napoli: le valutazioni

“Duttilità, qualità e fantasia. Le caratteristiche di Traorè sono ideali per ciò che serve a Spalletti e soprattutto per infiammare una piazza come quella di Napoli. Il prezzo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, non proprio la cifra ideale nei progetti di De Laurentiis.

Al di sotto di questa cifra sembra molto difficile possa scendere il Sassuolo, considerando anche il fatto che appena un anno fa gli emiliani versavano circa 15 milioni nelle casse dell’Empoli per lo stesso ivoriano e, in caso di partenza, servirà farne una plusvalenza” si legge sul portale calcistico.

“Di sondaggi da parte del Napoli ce ne sono stati, Traorè è stato osservato da vicino più di una volta. Oltre all’interesse dall’Inghilterra, in Italia potrebbe nascere la concorrenza della Juve, che non perde di vista il giocatore” continua il portale calciomercato.com.

Junior Traorè si sta mettendo in mostra con la maglia del Sassuolo e data la giovane età e caratteristiche tecniche potrebbe fare proprio al caso di mister Spalletti. De Laurentiis, infatti, sta puntando soprattutto sui giovane per dare freschezza alla squadra ma sempre fissando un tetto massimo di ingaggio. Attualmente non c’è nulla di sicuro ma è chiaro che Giuntoli dovrà pensare ad una strategia vincente per portarlo in azzurro.