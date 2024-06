Napoli, interesse per un calciatore in scadenza del Real Madrid?

La SSC Napoli punta ad avere una grande squadra per la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato le danze ufficializzando l’arrivo di Antonio Conte, ma, potrebbe non finire qua.

Sono in corso, infatti, le trattative con alcuni calciatori per rinforzare la squadra e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Alessandro Buongiorno, difensore del Torino valutato dal club granata circa 50 milioni di euro. Secondo quanto rivelato dall’Equipe qualche settimana fa, gli azzurri avrebbero messo nel mirino anche un calciatore del Real Madrid in scadenza: Ferland Mendy.

Il terzino, infatti, vedrà il suo contratto scadere nel 2025 e, al momento, non ci sarebbero offerte per il prolungamento. In Inghilterra è finito nel mirino di Arsenal, Liverpool e NewCastle, in Italia stuzzicherebbe l’appetito del Napoli mentre in Germania quello del Bayern Monaco.

Le squadre ad avere meno possibilità di ingaggio, però, sarebbero proprio Napoli e Newcastle vista la loro mancata partecipazione alla prossima UEFA Champions League.