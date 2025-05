Napoli, intoppi nel rinnovo di Meret: c’è un rischio, la fumata è nera?

Ciro Venerato, ai microfoni della RAI, nelle scorse settimane ha parlato del futuro di Alex Meret: “Annunciato per Pasqua il tanto atteso rinnovo di Alex Meret non è ancora arrivato. Come mai? Dopo aver concordato durata (biennale con opzione per un altro anno) e cifra fissa (2.5 milioni) il portiere ha chiesto un bonus integrativo non previsto dal club azzurro”.

“Un intoppo che ha rallentato la firma del portiere ma che secondo l’entourage non dovrebbe pregiudicare il buon esito della trattativa. Staremo a vedere ma siamo a maggio e il tempo stringe. Il Napoli per ora non accorda questo bonus al portiere. Al lavoro le rispettive diplomazie”.

FUMATA NERA PER IL RINNOVO DI ALEX MERET CON LA SSC NAPOLI: ANTONIO CONTE DOVRA’ FARE A MENO DEL PORTIERE TITOLARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA STAGIONE?

Nel caso in cui Conte decida di restare in Campania, non sarà per nulla facile il prossimo anno. Oltre che Meret, infatti, molti sono i nomi dei calciatori che potrebbero andare via secondo le indiscrezioni delle ultime settimane. Tra questi vi sarebbe anche Zambo Anguissa.