Napoli, intrecci di mercato: Zirkzee nello scambio per Osimhen? Lukaku in attesa di rilancio

Il futuro del Napoli potrebbe intrecciarsi con nuove dinamiche di mercato che coinvolgono Romelu Lukaku, Victor Osimhen e l’ex attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Secondo Gerardo Fasano, esperto di calciomercato di Ruleta Sport, il Manchester United starebbe valutando un’offerta per Osimhen, con l’idea di includere Zirkzee come contropartita tecnica.

Le ultime di mercato

Le difficoltà di Lukaku a Napoli, attribuite in parte alla mancanza di un partner offensivo, potrebbero trovare soluzione proprio con l’arrivo di Zirkzee. Il belga, infatti, potrebbe beneficiare della presenza di un compagno d’attacco con cui condividere il peso offensivo, formando una coppia in grado di rilanciare la squadra.

Sul fronte inglese, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, sembra intenzionato a sondare il terreno per Osimhen, visto che il suo attuale obiettivo, Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, potrebbe essere fuori portata a causa delle alte richieste del club portoghese. La proposta potrebbe quindi includere un’offerta economica più il cartellino di Zirkzee.

La Juventus, però, osserva attentamente la situazione. Il club bianconero, forte del rapporto tra Zirkzee e Thiago Motta – che ne ha valorizzato le doti ai tempi del Bologna – potrebbe inserirsi nella trattativa, complicando i piani del Napoli e del Manchester United.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, Zirkzee potrebbe rappresentare un rinforzo chiave per il Napoli, non solo per affiancare Lukaku ma anche per riorganizzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Resta da vedere come evolveranno questi intrecci di mercato nelle prossime settimane.