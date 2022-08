Napoli, intrigo Navas-Meret e Fabian fuori rosa. Chiuso il colpo Obaretin dal Milan

In questa sessione estiva di calciomercato, la dirigenza partenopea ha rivoluzionato la squadra, con diversi addii importanti ed acquisti necessari per sostituire chi ha fatto le valigie ed è andato via.

Un altro giocatore che dovrebbe arrivare in Campania nei prossimi giorni è il portiere del PSG, Keylor Navas. Quest’ultimo è in trattativa con la SSC Napoli da diverse settimane e per questo la preoccupazione è che l’affare non si sblocchi.

In ogni caso, Aurelio De Laurentiis ha già deciso cosa fare, ovvero puntare su Alex Meret, il quale rinnoverebbe il contratto con la società e diventerebbe a tutti gli effetti il portiere titolare della squadra.

Un’altra trattativa in piedi è la cessione di Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro, infatti, vive ormai da una settimana da separato in casa. Su di lui è forte il PSG, ma nel caso in cui la trattativa non dovrebbe concludersi, il giocatore non prenderà parte alla stagione azzurra dal momento che può ormai considerarsi un fuori rosa.

Nelle ultime ore, infine, Cristiano Giuntoli ha chiuso un colpaccio dal Milan acquistando le prestazioni sportive del giovane Nosa Obaretin, classe 2003, il quale si aggregherà al Napoli Primavera con l’obiettivo di arrivare in prima squadra già dal prossimo anno. Nonostante la sua età, è considerato uno dei migliori giovani emergenti e la sua stazza fisica, 189 cm, gli permettono di ricoprire al massimo il suo ruolo in campo, ovvero da difensore centrale, sia in una difesa a tre che a quattro.