Napoli, investimento importante in difesa: Zanoli + 29 milioni per un colpo importante dalla Serie A

Il Napoli utilizzerà il mercato di gennaio per rinforzare difesa e centrocampo. Sono questi i settori del campo che hanno manifestato carenze nella prima parte della stagione, con la dirigenza partenopea che non ha saputo sostituire in maniera adeguata un giocatore importante come Kim.

Come annunciato dal presidente De Laurentiis, a gennaio arriverà anche un nuovo difensore. Molti sono i nomi che stanno circolando in questi giorni, tra cui anche il centrale del Genoa Radu Matei Drăgușin. L’ex Juventus è diventato in pochi mesi un calciatore importante e la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

UN INVESTIMENTO IMPORTANTE IN DIFESA: ADL PUO’ SFRUTTARE LA CARTA ALESSANDRO ZANOLI

Per arrivare a Dragusin il Napoli potrebbe giocare la carta Alessandro Zanoli. Quest’ultimo è infatti in trattativa con il Genoa per il trasferimento in prestito semestrale.

Visto l’interesse di altri club europei, il Genoa cederebbe Dragusin solo al suo attuale valore, non di meno. Considerando Zanoli, però, potrebbe concedere al Napoli un piccolo sconto di circa un milione, con gli azzurri che avrebbero quindi la preferenza anche con un’offerta leggermente inferiore e di circa 29 milioni più il prestito semestrale di Zanoli.