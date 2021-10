Napoli, ipotesi Denayer a parametro zero in caso di addio di Manolas

In casa Napoli vi è un calciatore che in estate sembrava destinato a lasciare la squadra azzurra, ma che poi è rimasto alla corte di Luciano Spalletti quasi contro voglia. Sì tratta di Kostas Manolas. Non è un caso che il difensore greco stia passando un periodo difficile a livello di prestazioni sportive, perdendo anche il posto da titolare a discapito di Amir Rrahmani.

La forte sensazione dunque è che la cessione, non avvenuta in estate, si concretizzerà nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco allora che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno, alla ricerca di un possibile sostituito.

Nome nuovo di queste ultime ore è Jason Denayer, già in passato nel radar del Napoli. Quest’anno l’occasione è ancora più ghiotta. Il difensore belga infatti ha un ultimo anno di contratto con il Lione, in cui attualmente milita, e l’accordo per il rinnovo contrattuale tarda ad arrivare.

Ecco allora che il Napoli vorrebbe approfittarne per acquistare il suo cartellino a parametro zero. Il tempo però non è molto, anche perché la situazione ha stuzzicato molte squadre. Su Denayer infatti vi è ora una folta e agguerrita concorrenza. Su tutte, dalla stessa Serie A, vi è ad esempio la Juventus.

Il basso valore del suo cartellino comunque non deve trarre in inganno sul reale valore del difensore. Denayer è infatti un profilo internazionale di tutto rispetto, che può vantare nel proprio curriculum di aver militato in club del calibro di Manchester City e Celtic, oltre ad aver ricoperto un ruolo importantissimo nel Belgio.