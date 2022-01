Napoli, ipotesi Nicolas Tagliafico: l’agente vuole convincere l’Ajax

In questi giorni, il Napoli è stato spesso protagonista di alcune notizie inerenti al calciomercato. Qualora ci fosse la possibilità, infatti, il club azzurro cercherà di prendere un terzino sinistro. Tra questi è saltato fuori un altro nome, che in realtà la squadra segue già da tempo: Nicolas Tagliafico.

Ipotesi Tagliafico: il suo agente vuole convincere l’Ajax

La squadra partenopea sta seguendo l’esterno mancino dell’Ajax già da qualche anno. Il calciatore, infatti, è in scadenza nel 2023 e pare che non abbia intenzione di rinnovare con il club olandese. Infatti, Tagliafico recentemente aveva dichiarato di voler giocare in Italia; il Napoli, quindi, riuscirà a portarlo in Serie A?

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sulla questione tramite il suo sito: “Per Tagliafico al Napoli ci sono possibilità: l’agente del giocatore è arrivato ad Amsterdam per parlare con l’Ajax insieme al giocatore.

L’obiettivo è quello di capire se il club sarà aperto alla formula proposta dal Napoli (prestito con diritto di riscatto). L’unica certezza è che lui non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023″.

Attualmente non c’è nulla di sicuro e il club azzurro sta valutando anche altri nomi per ampliare la rosa. Vedremo se Nicolas Tagliafico sarà tra questi.