Napoli, ipotesi prestito per Meret: difficile la cessione a titolo definitivo

In queste ultime ore La Repubblica ha scritto della situazione portieri in casa Napoli, soffermandosi ovviamente sull’imminente destino di Alex Meret. Sotto la gestione tecnica di Rino Gattuso infatti il giovane portiere italiano ha trovato sempre meno spazio, nonostante le strepitose potenzialità.

Tale situazione ha portato seriamente il Napoli a riflettere sul da farsi. La gestione tecnica di Gennaro Gattuso continuerà con ogni probabilità ed in questi mesi è apparso evidente come il tecnico calabrese preferisca affidarsi ad Ospina per difendere i pali azzurri.

Ecco allora che le strade di Alex Meret e del Napoli potrebbero separarsi già da questa sessione estiva di calciomercato. La formula più probabile per l’eventuale trasferimento è quella del prestito secco. La squadra azzurra vuole infatti continuare a puntare sull’ex Spal per il futuro, il quale rimane un patrimonio economico non indifferente per la società.

Mal che vada, il prestito potrebbe servire a favorire la vendita del portiere nelle prossime stagioni, evitando così che il giovane friulano si svaluti ricoprendo il ruolo di secondo portiere in quel di Napoli.

Alex Meret al tempo stesso potrebbe così trovare la continuità di cui ha bisogno per crescere e per affermarsi a grandi livelli. Al suo posto, nel Napoli, potrebbe finire il partenopeo Luigi Sepe a contendersi una maglia da titolare con David Ospina.