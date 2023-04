Napoli, ipotesi rinnovo per Victor Osimhen: decisione in estate

Non è da escludere un possibile rinnovo per Victor Osimhen da parte del Napoli: la decisione però arriverà in estate

Victor Osimhen è il grande dubbio del Napoli: partenza sì o partenza no? Il nigeriano è sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione d’oro del club azzurro e sono diversi i club, soprattutto esteri, che hanno notato le sue prestazioni e sono pronti a spendere cifre inimmaginabili per averlo. Tuttavia, non è da escludere un possibile rinnovo, almeno per un altro anno.

Permanenza non da escludere

La decisione finale verrà presa in estate ma secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è da escludere la permanenza del giocatore. “Fra il club e il procuratore i rapporti sono impostati sulla correttezza, anche se logicamente potrà esserci un momento in cui gli interessi della società non coincidano con quelli del giocatore. Ma ora è tempo di festa e Victor vuole gustarsela pienamente, senza pensare ad altro.

Attualmente Osimhen ha un contratto che scadrà nel 2025 e se in estate deciderà di restare al Napoli, allora il club proporrà il prolungamento di almeno un anno dell’accordo. Per non rischiare di arrivare sotto scadenza in una situazione di debolezza sul mercato” scrive il noto quotidiano sportivo.