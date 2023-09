Napoli, ipotesi soluzione ‘low cost’ e napoletana in caso di esonero di Rudi Garcia

Il nome di Rudi Garcia è finito da giorni nel mirino della critica e dei tifosi per colpa non solo dei risultati ma anche per un gioco completamente differente da quello a cui erano abituati i tifosi azzurri lo scorso anno quando in panchina c’era Luciano Spalletti.

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a puntare sul mister francese, una decisione presa in estate e condivisa con tutti gli altri dirigenti. Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, soprattutto in Champions, si potrebbe decidere di effettuare un cambio di guida tecnica.

Molti sono i nomi che stanno circolando, con quello di Antonio Conte che entusiasma i tifosi. Il suo ingaggio è tuttavia proibitivo per la proprietà azzurra ed inoltre ci sarebbero anche i 2.5 milioni di euro da versare a Rudi Garcia.

Per questo motivo si potrebbe pensare ad una soluzione interna, ovvero ingaggiano un napoletano vero: Fabio Cannavaro. Quest’ultimo è stato accostato alla squadra azzurra anche la scorsa estate per sostituire Luciano Spalletti ma alla fine Aurelio De Laurentiis ha deciso comunque di puntare su un uomo di maggiore esperienza. Cannavaro potrebbe rappresentare una scommessa importante ma il presidente azzurro, nei sui anni partenopei, ne ha vinte parecchie.